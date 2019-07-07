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Рейтинг: які спеціальності
найбільш популярні серед...

Рейтинг: які спеціальності найбільш популярні серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:54

Рейтинг: які спеціальності найбільш популярні серед...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні серед абітурієнтів найбільш популярні напрямки стали: менеджмент, гуманітарні науки та інформаційні технології.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:54

Висновок: всі хочуть бути керівниками і ІТ-шниками. Наукою займатися бажаючих майже немає.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:21

  NetSerpent написав:Висновок: всі хочуть бути керівниками і ІТ-шниками. Наукою займатися бажаючих майже немає.

Можна займатися наукою. Є такий знайомий. Закінчив аспірантуру і вперед.. Чехія, Іспания, зараз у Франції щось досліджує. Нажаль не в Україні.
Patrick
 
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