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Стало відомо, скільки грошей партії витрачали на рекламу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лип, 2019 05:22
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше грошей пішло на телерекламу. Її найчастіше замовляли Батьківщина і Радикальна партія.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки грошей партії витрачали на рекламу
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Додано: Суб 20 лип, 2019 05:22
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