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Стало відомо, скільки грошей
партії витрачали на рекламу

Стало відомо, скільки грошей партії витрачали на рекламу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 05:22

Стало відомо, скільки грошей партії витрачали на рекламу

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше грошей пішло на телерекламу. Її найчастіше замовляли Батьківщина і Радикальна партія.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 05:22

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