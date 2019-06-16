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Ціну стадіону "Чорноморець" в
Одесі знизили в п'ять разів

Ціну стадіону "Чорноморець" в Одесі знизили в п'ять разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 05:24

Ціну стадіону "Чорноморець" в Одесі знизили в п'ять разів

Пропонуємо до обговорення:
Стадіон "Чорноморець" в Одесі з комплексом супутніх споруд (бізнес-центр, ресторан, господарські приміщення тощо) вже втретє виставили на аукціон.

Дивися повний текст Ціну стадіону \"Чорноморець\" в Одесі знизили в п'ять разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 05:24

Ждём ТЦ "Черноморец"
pantech1980
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