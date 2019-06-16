|
|
Ціну стадіону "Чорноморець" в Одесі знизили в п'ять разів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лип, 2019 05:24
Пропонуємо до обговорення:
Стадіон "Чорноморець" в Одесі з комплексом супутніх споруд (бізнес-центр, ресторан, господарські приміщення тощо) вже втретє виставили на аукціон.
Дивися повний текст Ціну стадіону \"Чорноморець\" в Одесі знизили в п'ять разів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89892
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 20 лип, 2019 05:24
Ждём ТЦ "Черноморец"
-
pantech1980
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 14.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему