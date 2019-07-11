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Як отримати спадщину
(інфографіка)

Як отримати спадщину (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:22

Як отримати спадщину (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Нотаріальна палата України підготувала інфографіку, в якій роз’яснюються основні аспекти отримання спадщини.

Дивися повний текст Як отримати спадщину (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:22

Угу. Цирк начинается когда наследователей несколько но документы находятся у одного, вот тут и начинается гимнастика. Неужели трудно было додумать этот момент ?
Igorten
 
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