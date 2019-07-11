Нотаріальна палата України підготувала інфографіку, в якій роз’яснюються основні аспекти отримання спадщини.
Дивися повний текст Як отримати спадщину (інфографіка).
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Додано: Суб 20 лип, 2019 07:22
Як отримати спадщину (інфографіка)
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Дивися повний текст Як отримати спадщину (інфографіка).
Додано: Суб 20 лип, 2019 07:22
Угу. Цирк начинается когда наследователей несколько но документы находятся у одного, вот тут и начинается гимнастика. Неужели трудно было додумать этот момент ?
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