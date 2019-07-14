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Як змінювалися золотовалютні
резерви України за останні...

Як змінювалися золотовалютні резерви України за останні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:35

Як змінювалися золотовалютні резерви України за останні...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2014 року золотовалютні резерви України становили 17 085,6 млн доларів, а в 2019 році - 20 819,7 млн ​​дол.

Дивися повний текст Як змінювалися золотовалютні резерви України за останні п'ять років.
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