Законопроект передбачає обмеження максимального розміру штрафів для позичальників, які не виплачують кредит.
Дивися повний текст В Україні планують змінити правила видачі кредитів - законопроект.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 10:29
В Україні планують змінити правила видачі кредитів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують змінити правила видачі кредитів - законопроект.
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:30
Змінювана процентна ставка це взагалі якесь шахрайство.
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