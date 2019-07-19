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В Україні планують змінити
правила видачі кредитів -...

В Україні планують змінити правила видачі кредитів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:29

В Україні планують змінити правила видачі кредитів -...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект передбачає обмеження максимального розміру штрафів для позичальників, які не виплачують кредит.

Дивися повний текст В Україні планують змінити правила видачі кредитів - законопроект.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:30

змінюваної процентної ставки

Змінювана процентна ставка це взагалі якесь шахрайство.
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