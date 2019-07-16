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Експерти підрахували, скільки
українці та європейці...

Експерти підрахували, скільки українці та європейці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42

Експерти підрахували, скільки українці та європейці...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні українці 48% доходів витрачають на їжу.

Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42

Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53% ---------Стали меньше жрать или жизнь подорожала что на пожрать денег меньше?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:48

очевидно что украинцы лучше жить не стали, но судя по статистике стали меньше есть...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:53

Меньше есть на 5% не стали. Перешли на более дешевые продукты, меньше фруктов, некачественное питание.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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