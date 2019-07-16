Сьогодні українці 48% доходів витрачають на їжу.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42
Експерти підрахували, скільки українці та європейці...
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Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42
Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53% ---------Стали меньше жрать или жизнь подорожала что на пожрать денег меньше?
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:48
очевидно что украинцы лучше жить не стали, но судя по статистике стали меньше есть...
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:53
Меньше есть на 5% не стали. Перешли на более дешевые продукты, меньше фруктов, некачественное питание.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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