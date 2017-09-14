Сьогодні українці 48% доходів витрачають на їжу.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42
Експерти підрахували, скільки українці та європейці...
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Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42
Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53% ---------Стали меньше жрать или жизнь подорожала что на пожрать денег меньше?
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:48
очевидно что украинцы лучше жить не стали, но судя по статистике стали меньше есть...
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:53
Меньше есть на 5% не стали. Перешли на более дешевые продукты, меньше фруктов, некачественное питание. Удел бедных.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:02
при этом к бедным можно отнести более половины населения страны (расходы которых менее 5 долл. в день), а около четверти к крайне бедным (расходы которых менее 2 долл. в день)...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:35
Ой, а дама, случаем, не жена Ревы будет? Еще одна из секты "украинцам нужно меньше жрать" (с)
Это ж надо было ляпнуть:
“У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит”.
А я бы как раз посоветовал сравнить - например, долю тучных людей в той же Британии, где на еду тратят 10%, и долю тучных людей в Украине, где на еду тратят 48%!
Вот мы бы и увидели, кто больше ест... Или у украинцев еще и физиолическая особенность есть - хороший метаболизм? Много едят и не поправляются
Чего только не выдумают пропагандисты, чтобы не признавать, что дешевле, чем в других странах, в Украине только труд!
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