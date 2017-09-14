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Експерти підрахували, скільки
українці та європейці...

Експерти підрахували, скільки українці та європейці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42

Експерти підрахували, скільки українці та європейці...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні українці 48% доходів витрачають на їжу.

Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки українці та європейці витрачають на їжу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:42

Сегодня украинцы 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53% ---------Стали меньше жрать или жизнь подорожала что на пожрать денег меньше?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:34

А зарабатывать самим чтоб есть что хочешь не пробовали ? Ждем зарплаты ?
Рабы.......
dukvov
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:35

Ой, а дама, случаем, не жена Ревы будет? :mrgreen: Еще одна из секты "украинцам нужно меньше жрать" (с)

Это ж надо было ляпнуть:
“У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит”.

А я бы как раз посоветовал сравнить - например, долю тучных людей в той же Британии, где на еду тратят 10%, и долю тучных людей в Украине, где на еду тратят 48%!

Вот мы бы и увидели, кто больше ест... Или у украинцев еще и физиолическая особенность есть - хороший метаболизм? Много едят и не поправляются :mrgreen:

Чего только не выдумают пропагандисты, чтобы не признавать, что дешевле, чем в других странах, в Украине только труд!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:41

Re: Експерти підрахували, скільки українці та європейці...

Все чужие доходы считают, своих что ли нет?
Black Jack - White Business
ruvex
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