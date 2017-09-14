Експерти підрахували, скільки українці та європейці...

Додано: Суб 20 лип, 2019 16:35

Ой, а дама, случаем, не жена Ревы будет?Еще одна из секты "украинцам нужно меньше жрать" (с)Это ж надо было ляпнуть:“У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения,По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит”.А я бы как раз посоветовал сравнить - например, долю тучных людей в той же Британии, где на еду тратят 10%, и долю тучных людей в Украине, где на еду тратят 48%!Вот мы бы и увидели, кто больше ест... Или у украинцев еще и физиолическая особенность есть - хороший метаболизм? Много едят и не поправляютсяЧего только не выдумают пропагандисты, чтобы не признавать, что дешевле, чем в других странах, в Украине только труд!