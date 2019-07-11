Найдешевше жити в Тунісі, Сирії, Індії, Афганістані і Пакистані.
Дивися повний текст Названо найдорожчі для проживання країни.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:45
Названо найдорожчі для проживання країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найдорожчі для проживання країни.
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:46
Забыли к формуле добавить зарплату этих стран. А то в Штатах человек на среднюю зарплату может себе позволить например тонну чего то там. А в Украине всего 200 кг чего то там. И получается что жить в Украине на украинскую зарплату дороже чем шиковать в Штатах
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