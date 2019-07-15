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Названо найдорожчі
для проживання країни

Названо найдорожчі для проживання країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:45

Названо найдорожчі для проживання країни

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевше жити в Тунісі, Сирії, Індії, Афганістані і Пакистані.

Дивися повний текст Названо найдорожчі для проживання країни.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:46

Забыли к формуле добавить зарплату этих стран. А то в Штатах человек на среднюю зарплату может себе позволить например тонну чего то там. А в Украине всего 200 кг чего то там. И получается что жить в Украине на украинскую зарплату дороже чем шиковать в Штатах
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:57

  p_a_l написав:Забыли к формуле добавить зарплату этих стран. А то в Штатах человек на среднюю зарплату может себе позволить например тонну чего то там. А в Украине всего 200 кг чего то там. И получается что жить в Украине на украинскую зарплату дороже чем шиковать в Штатах


Или, что в штатах на среднюю зп он может арендовать подвал с душем, а у нас нормальную квартиру. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:20

  Ratatui написав:
  p_a_l написав:Забыли к формуле добавить зарплату этих стран. А то в Штатах человек на среднюю зарплату может себе позволить например тонну чего то там. А в Украине всего 200 кг чего то там. И получается что жить в Украине на украинскую зарплату дороже чем шиковать в Штатах


Или, что в штатах на среднюю зп он может арендовать подвал с душем, а у нас нормальную квартиру. :mrgreen:

Обычный пример. У меня есть клиент пилот. У него пенсия 5000 грн. А его сын в Штатах пилот и у него зарплата 15000 долларов. Даже в цифрах в три раза больше, не то что по курсу перевести. В нормальных странах пенсии от зарплат на сколько меньше? Подвал можно арендовать?
p_a_l
 
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