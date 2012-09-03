Впродовж I півріччя 2019 року 10 749 столичних підприємств підвищили рівень заробітної плати своїм працівникам.
Дивися повний текст У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:47
У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам
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Дивися повний текст У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам.
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