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У Києві 10 тис. підприємств
підвищили зарплату працівникам

У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:47

У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж I півріччя 2019 року 10 749 столичних підприємств підвищили рівень заробітної плати своїм працівникам.

Дивися повний текст У Києві 10 тис. підприємств підвищили зарплату працівникам.
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