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Україна в червні збільшила
експорт молочної продукції

Україна в червні збільшила експорт молочної продукції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:51

Україна в червні збільшила експорт молочної продукції

Пропонуємо до обговорення:
Експорт молочних продуктів з України в червні збільшився на 4,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Україна в червні збільшила експорт молочної продукції.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:51

при этом также увеличился импорт пальмового масла - совпадение?... :)
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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