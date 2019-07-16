Експорт молочних продуктів з України в червні збільшився на 4,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Україна в червні збільшила експорт молочної продукції.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:51
Україна в червні збільшила експорт молочної продукції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в червні збільшила експорт молочної продукції.
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:51
при этом также увеличился импорт пальмового масла - совпадение?... :)
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