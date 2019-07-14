Університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.
Дивися повний текст З 2020 року планують підвищити вартість навчання на популярних спеціальностях.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 23:10
З 2020 року планують підвищити вартість навчання на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2020 року планують підвищити вартість навчання на популярних спеціальностях.
Додано: Суб 20 лип, 2019 23:10
смысл платить деньги за обучение в Украине если в Европе достаточно много вариантов учиться бесплатно?...
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