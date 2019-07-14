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З 2020 року планують підвищити
вартість навчання на...

З 2020 року планують підвищити вартість навчання на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:10

З 2020 року планують підвищити вартість навчання на...

Пропонуємо до обговорення:
Університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.

Дивися повний текст З 2020 року планують підвищити вартість навчання на популярних спеціальностях.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:10

смысл платить деньги за обучение в Украине если в Европе достаточно много вариантов учиться бесплатно?...
Тракторист
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