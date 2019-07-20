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В які країни їдуть українці, та що пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лип, 2019 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Українці традиційно найчастіше для заробітку обирають Польщу.
Дивися повний текст В які країни їдуть українці, та що пропонують роботодавці (інфографіка)
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:23
Какой налог заплатили, есть статистика
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