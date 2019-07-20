Українці традиційно найчастіше для заробітку обирають Польщу.
Дивися повний текст В які країни їдуть українці, та що пропонують роботодавці (інфографіка).
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Додано: Нед 21 лип, 2019 08:23
В які країни їдуть українці, та що пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В які країни їдуть українці, та що пропонують роботодавці (інфографіка).
Додано: Нед 21 лип, 2019 08:27
Re: В які країни їдуть українці, та що пропонують...
Польща саме ближче і мова схожа на нашу, тому і їдуть туди найбільше.
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