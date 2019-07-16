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Україна імпортує електроенергію
вже з трьох країн

Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04

Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook пише пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".

Дивися повний текст Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04

Скоро будем кукурузу, пшеницу, подсолнух импортировать. Свинину и сахар уже закупаем.
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Вот это перемога!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:18

импортировано ХХХ из Словакии. .. экспорт ХХХ в ... Словакию

На какой украинской разнице зарабатывают?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:20

Re: Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн

Імпортують дешевше, ніж експортують. На острові є тільки теплові електростанції, які дають дорогу енергію, неконкурентноспроможну вночі.
Так всім вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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