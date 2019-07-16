Про це у Facebook пише пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".
Дивися повний текст Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04
Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:04
Скоро будем кукурузу, пшеницу, подсолнух импортировать. Свинину и сахар уже закупаем.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:18
На какой украинской разнице зарабатывают?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:20
Re: Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
Імпортують дешевше, ніж експортують. На острові є тільки теплові електростанції, які дають дорогу енергію, неконкурентноспроможну вночі.
Так всім вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 21 лип, 2019 10:08
Обманываешь, или не шаришь? Колись!
Ахметов - единственный, кто экспортирует в коммерческих масштабах, и нужно ему это только с целью валютного хеджирования! ДТЭК об этом заявляет прямо в каждом инвесторском отчете.
Почему экспортировать невыгодно - да потому что на внутреннем рынке цены выше, чем на восточно-европейских. Спасибо Роттердам+ и т.н. зеленым тарифам. Пролоббировать в Украине для себя любимого необоснованно высокие тарифы - никаких проблем. А в Польше, Словакии, Венгрии за это посадят, в Беларуси - так и вообще расстреляют
К слову, на рынке газа созданы такие же условия. Частным добытчикам экспорт ни к чему - на украинцах гешефт побольше будет. Тут - спасибо Дюссельдорф+, или как любил говорить предыдущий Президент - "импортный паритет".
Разница с рынком э/э лишь в том, что импорт технически и ресурсно можно осуществлять только из РФ...
Додано: Нед 21 лип, 2019 10:11
Re: Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн
Сюпраааайз - Ротердам+ вже канув в лєту, а експорт як був, так і є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:26
Внимательнее будь - я выше объяснил причину. Экспортируя, ДТЭК разбавляет гривневую выручку валютной - это финансовый и риск-менеджмент. Роттердам+ здесь не при чем
|