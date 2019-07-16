Україна імпортує електроенергію вже з трьох країн

Додано: Нед 21 лип, 2019 10:08

lapay написав: Імпортують дешевше, ніж експортують. На острові є тільки теплові електростанції, які дають дорогу енергію, неконкурентноспроможну вночі.

Так всім вигідно. Імпортують дешевше, ніж експортують. На острові є тільки теплові електростанції, які дають дорогу енергію, неконкурентноспроможну вночі.Так всім вигідно.

Обманываешь, или не шаришь?Колись!Ахметов - единственный, кто экспортирует в коммерческих масштабах, и нужно ему это только с целью валютного хеджирования! ДТЭК об этом заявляет прямо в каждом инвесторском отчете.Почему экспортировать невыгодно - да потому что на внутреннем рынке цены выше, чем на восточно-европейских. Спасибо Роттердам+ и т.н. зеленым тарифам. Пролоббировать в Украине для себя любимого необоснованно высокие тарифы - никаких проблем. А в Польше, Словакии, Венгрии за это посадят, в Беларуси - так и вообще расстреляютК слову, на рынке газа созданы такие же условия. Частным добытчикам экспорт ни к чему - на украинцах гешефт побольше будет. Тут - спасибо Дюссельдорф+, или как любил говорить предыдущий Президент - "импортный паритет".Разница с рынком э/э лишь в том, что импорт технически и ресурсно можно осуществлять только из РФ...