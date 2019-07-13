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2018 року за кордон за
турпутівками з'їздили 4 мільйони...

2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:33

2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
2018 року туроператори України збільшили кількість обслужених туристів в 1,6 разу.

Дивися повний текст 2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:33

4.5 млн? Т.е. один из 10? Простите, но не верю.
wild2006
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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