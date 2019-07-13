|
|
2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:33
Пропонуємо до обговорення:
2018 року туроператори України збільшили кількість обслужених туристів в 1,6 разу.
Дивися повний текст 2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони українців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89903
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:33
4.5 млн? Т.е. один из 10? Простите, но не верю.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|195
|
Нед 21 лип, 2019 08:19
Не Я
|
|4
|141
|
|
|5
|191
|