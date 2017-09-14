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В КМДА повідомили,
скільки в Києві киян

В КМДА повідомили, скільки в Києві киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:21

В КМДА повідомили, скільки в Києві киян

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступни голови КМДА Дмитро Давтян на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В КМДА повідомили, скільки в Києві киян.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:21

А сколько не киевлян?
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