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В КМДА повідомили, скільки в Києві киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лип, 2019 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступни голови КМДА Дмитро Давтян на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В КМДА повідомили, скільки в Києві киян
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Додано: Нед 21 лип, 2019 17:21
А сколько не киевлян?
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