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ТОП-50 найнадійніших вживаних
автомобілів - рейтинг...

ТОП-50 найнадійніших вживаних автомобілів - рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 17:45

ТОП-50 найнадійніших вживаних автомобілів - рейтинг...

Пропонуємо до обговорення:
Опублікована чергова версія авторитетного рейтингу найкращих вживаних авто німецької Асоціації технічного нагляду.

Дивися повний текст ТОП-50 найнадійніших вживаних автомобілів - рейтинг німецьких експертів.
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