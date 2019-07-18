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Іван Портной: про шанси
України в світовому e-commerce

Іван Портной: про шанси України в світовому e-commerce
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 00:21

Іван Портной: про шанси України в світовому e-commerce

Пропонуємо до обговорення:
За останнє десятиліття глобальна електронна комерція і роздрібні продажі в онлайні різко збільшилися.

Дивися повний текст Іван Портной: про шанси України в світовому e-commerce.
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