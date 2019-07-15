Автомобілі оцінюють за найрізноманітнішими критеріями.
Дивися повний текст 11 найпотужніших серійних автомобілів у світі.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 00:46
11 найпотужніших серійних автомобілів у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 11 найпотужніших серійних автомобілів у світі.
Додано: Пон 22 лип, 2019 00:46
Блин - где тут "серийные автомобили"? На слуху только Бугатти и Кёнигсегг... Про Веерон вики пишет: "всего было продано 450 автомобилей: 300 купе и 150 родстеров" (это за 7 лет производства), т.е. выпускали чуть больше чем 1 машину в НЕДЕЛЮ!!! Естественно ВСЕ машины по предварительному заказу (как любят продаваны говорить "максимально персонифицированные", читай штучные). Об объемах выпуска остальных машин из списка данные получить достаточно непросто, но можно не сомневаться - что они тоже все "только под заказ", с большим количеством вариантов исполнения. Кстати у того-же Кёнига (да и большинства остальных) - зачастую панели на машинках не взаимозаменяемые, т.к. изготавливаются и подгоняются вручную... И еще: у большей части авто из списка - есть более современные и мощные версии, и тоже вроде как "серийные".
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