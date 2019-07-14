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Яка поверховість будинків є найрозповсюдженішою для Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Найбільшу частину території Києва займає приватна забудова до 3 поверхів.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 08:20
зараз будують 25+ геноцидять як можуть
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