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Китайські інвестори виділять
10 млрд доларів на проекти...

Китайські інвестори виділять 10 млрд доларів на проекти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 09:30

Китайські інвестори виділять 10 млрд доларів на проекти...

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями низку проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 млрд доларів.

Дивися повний текст Китайські інвестори виділять 10 млрд доларів на проекти в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 09:30

А китайцы в курсе
vitali_kalinin
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