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Злітно-посадкова смуга в
аеропорту Дніпра коштуватиме 3...

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 09:35

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3...

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури повідомило, що на будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра необхідно близько 3 млрд грн

Дивися повний текст Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 09:35

Не ну чо мост уже отремонтировали автобан на решетиловку тоже почти 7 км сделали.
Теперь еще и на этом пожно с***.
vitali_kalinin
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