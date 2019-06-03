Мінінфраструктури повідомило, що на будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра необхідно близько 3 млрд грн
Дивися повний текст Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3 млрд грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 09:35
Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Злітно-посадкова смуга в аеропорту Дніпра коштуватиме 3 млрд грн.
Додано: Пон 22 лип, 2019 09:35
Не ну чо мост уже отремонтировали автобан на решетиловку тоже почти 7 км сделали.
Теперь еще и на этом пожно с***.
|