Яким категоріям пенсіонерів підвищать пенсії по другій індексації та на скільки, очевидно, що підвищать не всім.
Дивися повний текст Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться гроші євробляхерів.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 10:07
Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться гроші євробляхерів.
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:08
Пенсии поднимут. Цены поднимутся на товары первой необходимости........ ???
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