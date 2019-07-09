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Пенсії піднімуть більше, ніж
обіцяли. Кому дістануться...

Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:07

Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться...

Пропонуємо до обговорення:
Яким категоріям пенсіонерів підвищать пенсії по другій індексації та на скільки, очевидно, що підвищать не всім.

Дивися повний текст Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться гроші євробляхерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:08

Пенсии поднимут. Цены поднимутся на товары первой необходимости........ ???
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