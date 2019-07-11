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Стало відомо, на коли
заплановані переговори з МВФ

Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:13

Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
З української сторони "має бути ініціатива щодо антикорупційних реформ".

Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:13

Переговоры.....
Прежде на условиях МВФ.
Какие условия........????
Какой транш???
И так долга повисло......
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