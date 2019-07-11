З української сторони "має бути ініціатива щодо антикорупційних реформ".
Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:13
Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановані переговори з МВФ.
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:13
Переговоры.....
Прежде на условиях МВФ.
Какие условия........????
Какой транш???
И так долга повисло......
Зараз переглядають цей форум: degtyar_yuriy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|