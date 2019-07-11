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Знижувати тарифи ЖКГ можна, тільки якщо знайти резерви -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива Президента України Володимира Зеленського про зниження тарифів за оплату житлово-комунальних послуг можлива тільки в разі знаходження спеціальних резервів.
Дивися повний текст Знижувати тарифи ЖКГ можна, тільки якщо знайти резерви - Новак
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Додано: Пон 22 лип, 2019 10:19
Если ЖКХ перенесут на плечи остальных граждан, тогда в этой стране останутся только одни пенсионеры
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