Вперше був представлений позашляховик «Сталкер», створений на базі Lada 4×4. Його зовнішні і внутрішні панелі виконані не з металу, а з пластику.
Дивися повний текст Уперше був представлений позашляховик «Сталкер».
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Додано: Пон 22 лип, 2019 10:50
Уперше був представлений позашляховик «Сталкер»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уперше був представлений позашляховик «Сталкер».
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:50
Смешно)
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