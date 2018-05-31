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Уперше був представлений
позашляховик «Сталкер»

Уперше був представлений позашляховик «Сталкер»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:50

Уперше був представлений позашляховик «Сталкер»

Пропонуємо до обговорення:
Вперше був представлений позашляховик «Сталкер», створений на базі Lada 4×4. Його зовнішні і внутрішні панелі виконані не з металу, а з пластику.

Дивися повний текст Уперше був представлений позашляховик «Сталкер».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 10:50

Поэтому во внедорожнике летом прохладно, а зимой – тепло. Очень экономно.


Смешно)
Конрад Карлович
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