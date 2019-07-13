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Українські лікарі частіше
виїжджають працювати за кордон

Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:12

Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Україна входить до трійки країн, з яких виїжджають лікарі на заробітки до Чехії.

Дивися повний текст Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:12

вся надія на знахарів і реклами медпрепаратів.
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