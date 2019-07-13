Україна входить до трійки країн, з яких виїжджають лікарі на заробітки до Чехії.
Дивися повний текст Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 11:12
Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон
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Дивися повний текст Українські лікарі частіше виїжджають працювати за кордон.
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