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Понад 70% кредитів ПриватБанку видані компаніям колишніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 11:15
Пропонуємо до обговорення:
За даними кредитної агенції Fitch, 72% валових кредитів ПриватБанку (тобто загальної суми кредитів) пов’язані з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, а також компаніями, які їм належать.
Дивися повний текст Понад 70% кредитів ПриватБанку видані компаніям колишніх власників - Fitch
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Додано: Пон 22 лип, 2019 11:15
бєні нікаму нічєво нє должен.
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