Це в 6 разів більше, ніж за півріччя минулого року.
Дивися повний текст Середній вік \"єврономерів\", що переганяються в Україну.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 11:16
Середній вік "єврономерів", що переганяються в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середній вік \"єврономерів\", що переганяються в Україну.
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