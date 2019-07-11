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Середній вік "єврономерів",
що переганяються в Україну

Середній вік "єврономерів", що переганяються в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:16

Середній вік "єврономерів", що переганяються в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Це в 6 разів більше, ніж за півріччя минулого року.

Дивися повний текст Середній вік \"єврономерів\", що переганяються в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:16

та це ж новйо!
igorbuda52
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