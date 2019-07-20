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Банки в Україні зобов'язали
розробляти плани виходу з кризи

Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:18

Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України затвердив вимоги до банків розроблювати плани з подолання криз та відновлення діяльності.

Дивися повний текст Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:18

тобто, до цього часу криза означає, що за злодіїв-банкірів заплатять лохи-клієнти і всі платники податків.
Ну дуже вигідний бізнес!
igorbuda52
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