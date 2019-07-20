Національний банк України затвердив вимоги до банків розроблювати плани з подолання криз та відновлення діяльності.
Дивися повний текст Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 11:18
Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи.
Додано: Пон 22 лип, 2019 11:18
тобто, до цього часу криза означає, що за злодіїв-банкірів заплатять лохи-клієнти і всі платники податків.
Ну дуже вигідний бізнес!
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