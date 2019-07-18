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У Зеленського назвали фактори,
які впливатимуть на...

У Зеленського назвали фактори, які впливатимуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 12:01

У Зеленського назвали фактори, які впливатимуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус розповів, від чого залежатиме і чи зміниться ціна на газ.

Дивися повний текст У Зеленського назвали фактори, які впливатимуть на вартість газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 12:02

А не многовато ли "если"?
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