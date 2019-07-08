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Turkish Airlines розпродає квитки на 50 напрямків по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Знайти авіаквитки зі знижкою можна на сайті Turkish Airlines
Дивися повний текст Turkish Airlines розпродає квитки на 50 напрямків по всьому світу
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