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У Пенсійному фонді повідомили про вплив віку і стажу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2019 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України нагадав українцям, який вплив має стаж і вік при отриманні пенсії.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили про вплив віку і стажу при виході на пенсію (відео)
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