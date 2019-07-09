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У Пенсійному фонді повідомили
про вплив віку і стажу при...

У Пенсійному фонді повідомили про вплив віку і стажу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 18:46

У Пенсійному фонді повідомили про вплив віку і стажу при...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України нагадав українцям, який вплив має стаж і вік при отриманні пенсії.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили про вплив віку і стажу при виході на пенсію (відео).
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