RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск оголосив про будівництво
найдовшого тунелю для...

Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 19:35

Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для...

Пропонуємо до обговорення:
Прототип вакуумного електропоїзда Hyperloop встановив новий рекорд швидкості в 463 км/год під час конкурсу SpaceX Hyperloop Pod.

Дивися повний текст Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для Hyperloop.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89926
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 19:35

А как же тоннель и Вашингтона в NY? Чей-то не ладится с гиперлупом у Маска, надо ему в помощь Омеляна нашего отправить...
Radon
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск: Батареї замінять гас в літаках вже через п'ять років 1, 2
R2 » Нед 07 лип, 2019 22:16
19 784
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 11:23
Nickoss1
Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво...
R2 » Сер 03 лип, 2019 13:46
6 196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 13:22
Giroi
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
R2 » Сер 03 лип, 2019 12:17
4 380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 11:21
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.