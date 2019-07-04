Прототип вакуумного електропоїзда Hyperloop встановив новий рекорд швидкості в 463 км/год під час конкурсу SpaceX Hyperloop Pod.
Дивися повний текст Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для Hyperloop.
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Додано: Пон 22 лип, 2019 19:35
Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для...
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Дивися повний текст Маск оголосив про будівництво найдовшого тунелю для Hyperloop.
Додано: Пон 22 лип, 2019 19:35
А как же тоннель и Вашингтона в NY? Чей-то не ладится с гиперлупом у Маска, надо ему в помощь Омеляна нашего отправить...
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