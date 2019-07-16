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Ціни на житло
зростають - Держстат

Ціни на житло зростають - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 19:57

Ціни на житло зростають - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Ціни на житло зростають - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 19:57

Де це вторинний ринок подорожчав на 13,5%? Новина точно про Україну?
NetSerpent
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