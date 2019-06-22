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За що ще можуть
штрафувати водіїв

За що ще можуть штрафувати водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 22:11

За що ще можуть штрафувати водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Водіїв в Україні почали штрафувати за газову установку в авто.

Дивися повний текст За що ще можуть штрафувати водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 22:11

Але на якій підставі вони зможуть це перевірити чи зупини авто?
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