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Volvo відкликає півмільйона авто через вогненебезпечний...
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Додано: Пон 22 лип, 2019 23:16
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo відкликає 507 тисяч автомобілів по всьому світу через серйозний дефект, який може призвести до пожежі.
Дивися повний текст Volvo відкликає півмільйона авто через вогненебезпечний дефект
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Додано: Пон 22 лип, 2019 23:16
Таврии и дэу все надо вернуть и завод закрыть. Один сплошной дефект
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