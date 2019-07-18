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Volvo відкликає півмільйона
авто через вогненебезпечний...

Volvo відкликає півмільйона авто через вогненебезпечний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 23:16

Volvo відкликає півмільйона авто через вогненебезпечний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo відкликає 507 тисяч автомобілів по всьому світу через серйозний дефект, який може призвести до пожежі.

Дивися повний текст Volvo відкликає півмільйона авто через вогненебезпечний дефект.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 23:16

Таврии и дэу все надо вернуть и завод закрыть. Один сплошной дефект
yukhouse
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