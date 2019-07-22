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Передбачити ціни на житло в
Україні практично неможливо...

Передбачити ціни на житло в Україні практично неможливо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 08:22

Передбачити ціни на житло в Україні практично неможливо...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогоднішні умови не дають можливості передбачати собівартість на житло на первинному ринку.

Дивися повний текст Передбачити ціни на житло в Україні практично неможливо - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 08:23

Первый честный комментарий. Пока цену определяют хотелки застройщиков и принятие или непринятие этой цены покупателем. Плюс значительную часть спроса обеспечивают спекулянты и казнокрады.По некоторым данным до 50% квартир в новостроях выкупают перекупы. Без подобного спекулятивного спроса цены были бы значительно и объективно ниже.Т.к предложение значительно превышает спрос.
LuckyG
 
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