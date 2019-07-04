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В американському місті забороняють
газові плити у нових...

В американському місті забороняють газові плити у нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 09:33

В американському місті забороняють газові плити у нових...

Пропонуємо до обговорення:
Каліфорнійське місто Берклі стало першим у США, що відмовилось використовувати газ для приготування їжі у нових будинках та квартирах.

Дивися повний текст В американському місті забороняють газові плити у нових будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 09:33

..вредные выбросы при сжигании газа??!!.. сколько их там??..а при сжигании угля, чтоб выработать ту же электрику выбросов меньше что ли??!!... бред... или Маск пообещал скоро покрыть все крыши домов доступными по цене панелями СЭС ??!!...ну-ну...
maestro71
 
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