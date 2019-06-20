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Російський держбанк вважає
незаконним продаж його...

Російський держбанк вважає незаконним продаж його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 10:03

Російський держбанк вважає незаконним продаж його...

Пропонуємо до обговорення:
Російський державний «Внєшекономбанк» відповів на оголошення аукціону з продажу 99% акцій його дочірнього українського банку «Промінвестбанк» на виконання рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації компанії Ігоря Коломойського втрачених внаслідок анексії Криму активів.

Дивися повний текст Російський держбанк вважає незаконним продаж його української «дочки» на вимогу Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 10:04

Красавчики, тут главное начать, а потом по всему миру будем собирать на компенсацию за Крым :)
Rainbow
 
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