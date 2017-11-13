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Президент підписав указ про
розвиток українських Карпат

Президент підписав указ про розвиток українських Карпат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 10:19

Президент підписав указ про розвиток українських Карпат

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про розвиток регіону українських Карпат" і зобов’язав Кабінет міністрів упродовж двох місяців затвердити державну програму розвитку цього регіону на найближчі два роки.

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R2
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Первым пунктом должны быть дороги
deniska
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