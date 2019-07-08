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Tesla Roadster оснастять
реактивними прискорювачами (фото)

Tesla Roadster оснастять реактивними прискорювачами (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 10:43

Tesla Roadster оснастять реактивними прискорювачами (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск розповів про розвиток лінійки Roadster.

Дивися повний текст Tesla Roadster оснастять реактивними прискорювачами (фото).
R2
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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