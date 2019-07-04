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Міжбанк: гривня зміцнюється

Міжбанк: гривня зміцнюється
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 11:45

Міжбанк: гривня зміцнюється

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в понеділок в секторі долара стартували з рівнів 25,67/25,65UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнюється.
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