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Міжбанк: гривня зміцнюється
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лип, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в понеділок в секторі долара стартували з рівнів 25,67/25,65UAH/USD.
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